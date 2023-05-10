انت الان تتابع خبر في اليوم الـ26 لبدء المعارك .. الخرطوم تشهد اشتباكات هي الأعنف حتى الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، اشتباكات هي الأعنف، بعد أيام من الهدوء النسبي عقب انطلاق محادثات سياسية بين طرفي القتال في السعودية.

وقالت وكالة روسا اليوم إن "اشتباكات عنيفة وقوية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وقعت في وسط الخرطوم وأم درمان وحول محيط القصر الجمهوري"،

وأضافت أنه "بعد هدوء نسبي خلال الأيام الماضية، اشتدت الاشتباكات على نحو هو الأعنف، وسمعت أصوات القصف في منطقة وسط الخرطوم وجنوبها والخرطوم بحري".

وأكدت الوكالة وجود حركة مكثفة للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني، وقصف متزامن لعدد من مناطق تمركز قوات الدعم السريع شمال الخرطوم بحري.

من جهة أخرى، وصل رتل عسكري تابع لحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور إلى ولاية شمال دارفور، لبسط "هيبة الدولة في ظل تصاعد الاشتباكات المسلحة بالبلاد"