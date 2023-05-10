انت الان تتابع خبر روسيا تقترح عودة العلاقات بين سوريا وتركيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافاروف فرصة عودة الحياة الدبلوماسية في سوريا مع عدد من دول الجوار, وطرح مقترحا سياسيا يدفع سوريا باتجاه رفع اسهمها دبلوماسي.واقترح لافروف وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، مشيرا إلى أهمية العمل على اعادة الروابط اللوجستية بين سوريا وتركيا.

وقال : الولايات المتحدة بدأب بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق

وأضاف إن تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم يشكل أولوية بالنسبة لروسيا وسوريا وتركيا وإيران.