انت الان تتابع خبر أردوغان يغلي على صفيح ساخن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مش كل مرة تسلم الجرّة.. فتوقعات تركيا حول رئيسها ومنذ عام 2002 كانت متوقعة, إلأ أنها هذه المرة لا تستطيع التنبؤ, ولا التخيل, ولا حتى ترتيب مخرجات محتملة للنتائج.

والمتابع للشأن التركي, يعلم جيدا بأن تركيا تعلم بشكل شبه يقيني من سيكون الرئيس ورئيس الحكومة القادمين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأما في انتخابات 14 مايو المقبل، فإن الأمر ضبابي جدا؛ نتيجة التحديات الهائلة التي يواجهها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في السباق.

فلأول مرة يواجه أردوغان منذ وصول حزبه، العدالة والتنمية، للحكم في انتخابات عام 2002، منافسة قوية من داخل المعارضة، التي يصطف معظمها هذه المرة خلف مرشح موحد، هو كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

موقع "سكاي نيوز عربية" يرصد أبرز هذه التحديات أمام الرئيس الحالي، وصداها في استفتاءات التصويت:

لأول مرة توحد معظم الأحزاب المعارضة الكبيرة صفوفها، وذلك في هيئة "تحالف الأمة المعارض، المكون من 6 أحزاب، وتتفق على مرشح واحد تقف خلفه ما يعني حشد أصوات أتباعها له.

شهد العام الماضي تراجع مؤشرات الاقتصاد التركي بوصول التضخم إلى نسب قياسية، وتراجعت الليرة التركية مرات متتالية، ما انعكس على مستوى معيشة المواطنين، وسط شحن من المعارضة في دعايتها بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة.

طالما كسب أردوغان أصواتا وسط الناخبين الأكراد، وحتى في الانتخابات الرئاسية 2018 التي شارك فيها المرشح الكردي صلاح الدين ديمرطاش، حصل على أصوات متقاربة معه في المناطق الكردية.

لكن هذه المرة يدعم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد كليتشدار أوغلو، وتشير نوايا التصويت في المدن الكردية إلى أن نسب التصويت له تتخطى 62 بالمئة، فيما سبق وحصل مرشح آخر للمعارضة في انتخابات 2018 على 6 بالمئة.