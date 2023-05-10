انت الان تتابع خبر مثول خان أمام المحكمة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في اجراءات أمنية مشدّدة, مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان,الأربعاء, أمام محكمة معنية بقضايا الفساد في مجمع للشرطة بالعاصمة إسلام آباد بعد نقل المحاكمة إليه وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين قتل 4 أشخاص في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين منددين باعتقال عمرانه في مدينة بيشاور غربي باكستان.

وكانت الشرطة الباكستانية قالت في وقت سابق إن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة، وإن جلسة محاكمته المقررة اليوم الأربعاء ستنعقد في مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، استمرت الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المدن الباكستانية احتجاجا على اعتقال خان، وأظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينتي لاهور وكراتشي، إضافة إلى إغلاق شوارع وطرق رئيسية بينها طرق سريعة تربط العاصمة إسلام آباد.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون خلال احتجاجات رافضة لاعتقال خان، وقالت شيرين مزاري وزيرة حقوق الإنسان السابقة وإحدى قيادات حزب حركة إنصاف الباكستانية لوسائل الإعلام إن عضوا واحدا على الأقل من حزب خان لقي حتفه في مدينة كويتا.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أن حوالى ألف شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات على اعتقال خان. وقال مسؤولون في بيان لوسائل الإعلام إن "فرق الشرطة أوقفت 945 مخالفا للقانون ومشاغبا من كل أنحاء الولاية"، وأن 130 ضابطا ومسؤولا جرحوا في أعمال العنف التي اندلعت بعد اعتقال خان الثلاثاء.

كما اعتقلت الشرطة الأمين العام لحزب إنصاف أسد عمر من محكمة إسلام آباد العليا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت بعد اعتقال خان.

وقد قامت الحكومة الباكستانية بتقييد الوصول لخدمات الإنترنت على الهواتف النقالة، وقطعت الخدمة عن معظم مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت نقابة المدارس الخاصة إيقاف العمل في مدارس العاصمة تحسبا لاندلاع أعمال شغب.

ولكن الحكومة نأت بنفسها عن مسؤولية اعتقال خان. وقال وزير التخطيط والتنمية أحسن إقبال إن خان سيواجه محاكمة عادلة وفق الإجراءات المتبعة، وأن لا أحد في باكستان فوق القانون.

من جهة أخرى، أعلنت شرطة إسلام آباد اعتقال العشرات من أنصار عمران خان يوم أمس، وقالت الشرطة في تغريدات نشرتها على حسابها في تويتر إن تفعيل قانون منع المظاهرات لا يزال ساريا في العاصمة، وإنها ستعتقل كل من يحاول اختراقه.

وقد أعلنت قيادة حزب إنصاف الذي يتزعمه عمران خان، منع الشرطة لمحامي خان من مقابلته منذ لحظة اعتقاله، وقال القيادي في الحزب فؤاد شودري إن الحزب لا يعلم حتى الآن الوضع الصحي لعمران خان، مطالبا بتوفير متطلبات الصحة والسلامة له.

وطالب قادة حزب إنصاف الذي يقوده خان بمواصلة الاحتجاجات التي اندلعت أمس احتجاجا على اعتقاله، وكانوا يخططون للقيام بمسيرة إلى إسلام آباد اليوم الأربعاء حيث يوجد خان رهن الاعتقال بتهمة الفساد، مما أثار مخاوف من وقوع مزيد من الاشتباكات مع القوات الأمنية.