انت الان تتابع خبر اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث عدوان الإحتلال على غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الجامعة العربية، الأربعاء، جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مندوب فلسطين الدائم بالجامعة السفير مهند العكلوك، إن الاجتماع ينعقد بناء على طلب الأردن ومصر وفلسطين، مضيفا أنه سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي كان آخره ارتكاب مجزرة في قطاع غزة، والضفة الغربية، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.