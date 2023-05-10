انت الان تتابع خبر اعتقال رجل في الصين بتهمة استعماله الذكاء الإصطناعي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتُقل رجل في مقاطعة غانسو الصينية بتهمة استخدام نظام المحادثة الآلي تشات جي بي تي ChatGPT لتوليد خبر زائف عن حادث قطار.

وهذا أول اعتقال داخل الصين في تحقيق متعلق بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تشديد بكين القيود على تقنية التزييف العميق (deep fake).

وأوردت وكالة رويترز أن مكتب الشرطة المحلي في مدينة بينغليانغ أفاد بأن الخبر الذي ادعى أن الحادث أسفر عن مقتل تسعة عمال بناء في مدينة بقانسو شمال غربي الصين حصد أكثر من 15 ألف نقرة، بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، في 25 إبريل/ نيسان.

وتحظر قواعد التزييف العميق الجديدة في الصين المستخدمين والشركات من استخدام هذه التقنية لإنتاج وإصدار وتلفيق معلومات غير صحيحة.

والتزييف العميق هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الصور والمقاطع المفبركة التي تظهر الأشخاص وهم يقولون أو يفعلون أشياء لم تحدث فعلاً.

وصُمّمت هذه القواعد التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 10 يناير/كانون الثاني للحد من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.