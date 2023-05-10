صواريخ غزة تشل حركة مطار بن غوريون

انت الان تتابع خبرصواريخ غزة تشل حركة مطار بن غوريون .والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الإذاعة الإسرائيلية الأربعاء، إن الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل، أثرت على عمل مطار "بن غوريون".

وقالت إن الصواريخ التي استهدفت منطقة تل أبيب عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية بمطار بن غوريون.

ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية تم إيقاف الرحلات الجوية إلى إسرائيل والطائرات تحلق فوق البحر، ويجري دراسة إمكانية إرسالها للهبوط في قبرص.

وشهدت إسرائيل في الساعات الماضية هجمات صاروخية مكثفة من قطاع غزة، رداً على اغتيال إسرائيل ثلاثة من قادة سرايا القدس في القطاع أمس.