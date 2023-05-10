انت الان تتابع خبر جلسة لمجلس الأمن عن غزة الليلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات مٌغلقة بشأن الوضع في فلسطين ولا سيما غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطلبت الصين وفرنسا والإمارات العربية وروسيا، عقد الاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في الجلسة التي تعقد الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك، إحاطة بهذا الشأن.

يذكر أن الجلسة الرسمية الشهرية حول فلسطين ستعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.