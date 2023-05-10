انت الان تتابع خبر تنظيم مسلح يتبنى تفجير مركبة داخل مركز شرطة في سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن تنظيم مسلح تبنيه تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة بالعاصمة السورية دمشق والذي تسبّب بمقتل ضابط برتبة مقدم وإصابة 4 عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.

وأورد التنظيم في بيان تناقلته حسابات على "تلغرام": "تمكنت مفرزة أمنية لجنودنا من زرع وتفجير عبوة ناسفة على آلية داخل مركز للشرطة" في منطقة برزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية، إصابة ضابط وأربعة عناصر بانفجار مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة بدمشق.

وذكرت أنه على الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم إسعاف المصابين إلى المستشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.