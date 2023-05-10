انت الان تتابع خبر إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داوود الجديدة للتصدي لصواريخ غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء، باستخدام الجيش الإسرائيلي لمنظومة "مقلاع داوود الجوية" الجديدة للتصدي لصواريخ غزة.

وقالت الصحيفة إن "منظومة مقلاع داوود الجوية استخدمت لأول مرة في التصدي لصاروخ أطلق من غزة تجاه تل أبيب"، مشيرة إلى أن تكلفة الصاروخ الخاص بالمنظومة تقدر بـمليون دولار، كون صاروخ غزة سيسقط في منطقة مأهولة.

ومن جانبها أعلنت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" في قطاع غزة اليوم الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ تجاه مواقع وأهداف إسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب، ردا على اغتيال القادة الـ 3 في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

وأكدت أن "المقاومة جاهزة لجميع الخيارات، وفي حال تمادي الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياما سوداء بانتظاره".