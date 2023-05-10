انت الان تتابع خبر كوهين:مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار ولا زلنا ندرس الأمر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في تصريح لقناة "كان" العبرية يوم الأربعاء، إن مصر قدمت لهم مقترحاً لوقف إطلاق النار مع غزة، مشيرا إلى أنهم يدرسون الأمر.

من جهته، صرح مصدر سياسي للقناة 12 الإسرائيلية أن "العملية العسكرية شبه انتهت على غزة، والهدنة ستكون وفقا للأفعال لا الأقوال".

وفي وقت سابق نجحت مصر بوقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن الجهود المصرية تككلت بالنجاح في وقف التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي المقابل قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: "طالما لم يكن هناك إعلان بوقف إطلاق النار سنستمر في العملية".