انت الان تتابع خبر مروحيات إسرائيلية تستهدف 4 مجمعات عسكرية للجهاد الاسلامي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف مجمعات عسكرية وموقعا لإنتاج أسلحة تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.



وقال في بيان: "أغارت مروحيات حربية على 4 مجمعات عسكرية تابعة للجهاد الاسلامي في قطاع غزة ومن ضمنها مجمعات لتخزين الأسلحة".

وأضاف: "كما تم استهداف مجمع عسكري تستخدمه القوة البحرية للتنظيم".

واختتم: "في هذه الساعة يواصل جيش الدفاع استهداف أهداف إضافية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".





