انت الان تتابع خبر 24 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على غزة ومبادرة مصرية تعلن قريبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتعرض قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى عدوان إسرائيلي كبير، بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" "سرايا القدس"، وأسفر كتابة هذه السطور عن 24 شهيدا و66 جريحا، ودمار كبير في المباني والمنشآت.



وفي التفاصيل، فقد استشهد عصر الأربعاء أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب عدد آخر بجراح، جراء قصف إسرائيلي لمدينة غزة وشمالها.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، إن جثماني شاب وطفلة فلسطينية، و14 مصابا وصلوا عصر اليوم، إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء غارتين منفصلتين على مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 24 شهيدا.



وقال مراسل "قدس برس" في غزة، ان غارة إسرائيلية استهدفت شارع "النفق" شمالي شرق مدينة غزة، أدت إلى استشهاد الطفلة ندى بلال مدوخ، وإصابة 10 آخرين بجراح، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي، في حين استشهد شاب اخر (لم تعرف هويته)، وأصيب أربعة آخرون بجراح، في غارة أخرى شرقي المدينة.



وأضاف أن غارة ثالثة استهدفت مدينة "الشيخ زايد" شمالي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد الفلسطيني أحمد الشباكي (51 عاما) وإصابة عدد آخر بجراح، تم نقلهم إلى مشفى بيت حانون (شمالي القطاع).



كما أعلن مشفى "ناصر" في خان يونس (جنوب) عن استشهاد الشاب علاء ماهر بركة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها ظهر اليوم، شرقي المدينة.

وفي خضم الهجوم الاسرائيلي المتوحش على غزة والاعتقالات في الضفة، تترشح أنباء عن وجود مبادرة مصرية لوقف الهجوم الاسرائيلي وعمل تهدئة طويلة الامد، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن تل أبيب خلقت معادلة جديدة، في إشارة للقصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدف قادة في الجهاد الإسلامي.

وقال نتنياهو "قواتنا تقوم بقصف أهداف في غزة وتجني أثمانا باهظة".

وأضاف أن كل من يحاول المس بنا سيلقى الرد من خلال هذه العملية، مشيرا إلى أن الجهاد الإسلامي تلقى الضربة الأقسى خلال الفترة الأخيرة.

وتابع قائلا: "نبعث رسالة وبرقية لكل من يحاول المساس بإسرائيل.. نحن نراقبكم في كل مكان".

من جهته، صرح وزير الجيش غالانت أن الجيش وجه ضربة قاسية للجهاد الإسلامي خلال فترة قصيرة جدا.

وذكر أنه تم استهداف وسائل تستخدم من قبل "المنظمات" الفلسطينية لاستهداف إسرائيل.

وأوضح الوزير أن القوات الإسرائيلية سددت ضربة للمخزونات الصاروخية التي كانت ستطلق صوب المناطق الإسرائيلية.

وأشار إلى أن كل هذه النشاطات تركت الجهاد الإسلامي دون قدرة على الرد، مبينا أن الفضل يعود للتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة التي دخلت مؤخرا إلى الخدمة.

وشدد غالانت على أن تل أبيب سترد على كل من يحاول المساس بإسرائيل.

وأكد وزير الجيش الإسرائيلي أن المعركة لم تنتهي بعد وأن ساحة الحرب لم تصمت، مشددا على أنهم على استعداد لمواجهة أي سيناريو.

واستطرد بالقول: "آمل أن تنتهي هذه المعركة قريبا".

وكثفت الطائرات الاسرائيلية، مساء الأربعاء، من غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المصري في بيت لاهيا بعد وقت قصير من قصف منزل مكون من ثلاث طبقات لعائلة الاغا بخان يونس بعد دقائق من اطلاق صاروخ تحذيري صوبه.

وأغارت طائرات الاحتلال على موقع يتبع لسرايا القدس بخان يونس وعلى عدة أراض زراعية بحي الزيتون جنوب مدينة غزة واطراف بلدة بيت حانون.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان مجمل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل حتى الساعة التاسعة والنصف مساء 469 صاروخاً.

وادعى انه تم اعتراض 153 من هذه الصواريخ.

وتعرضت العديد من المستوطنات والمدن الاسرائيلية لدفعات صاروخية من قطاع غزة موقعة اصابات واضرارا جسيمة.

وتحدثت تقارير مصرية، مساء الأربعاء، عن نجاح الجهود المصرية، في التوصل إلى هدنة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر مصرية مطلعة لـ قناة "إكسترا نيوز"، نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومن جانب آخر أفادت القناة (11) العبرية أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة 9 من مساء اليوم بتوقيت فلسطين.

ونتيجة للعدوان الاسرائيلي، اعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة تعليق الدوام بالمدارس والجامعات .

واضافت في بيان لها:" تتابع وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مجريات الوضع الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وتتقدم بتعازيها القلبية لأهالي الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وحفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، فقد قررت الوزارة تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، ليوم غد الخميس 11 مايو 2023 ، وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية".

واكدت استمرار الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.