انت الان تتابع خبر طائرة مسيّرة تستدهف مباراة قدم في حماة السورية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شن تنظيم "جبهة النصرة" هجوما بمسيّرة محملة بالقذائف على ملعب لكرة القدم أثناء الدوري المحلي في حماة السورية، حيث سقطت القذائف بمحيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.



وقالت مصادر صحفية:إن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب (المحظورة في روسيا ودول أخرى)، استهدفوا ملعبا لكرة القدم في بلدة "شطحة" في ريف حماة الشمالي الغربي، بواسطة مسيّرة مذخّرة.



وقال أحد الأهالي: أثناء حضور الأهالي للبطولة المقامة في ملعب بلدة "شطحة"، تفاجأنا بطائرة مسيّرة مذخرة استهدفت الملعب بقذائف صاروخية سقطت في محيط المكان دون تسجيل أي أضرار تذكر.



وأكد المصدر: "الحمد لله، لم يسفر الهجوم عن إصابات تذكر في صفوف الحضور واللاعبين"، حيث سقطت القذائف في منطقة خالية تماما.



وذكرت مصادر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ تمكنت وحدات الجيش السوري من إسقاط العديد منها عبر التعامل معها بالمضادات الأرضية، بينما تمكّن بعضها من الوصول لهدفه أحيانا.



وقالت إن "جبهة النصرة" تقوم بتعديل هذه المسيّرات بعد إدخالها من تركيا، بمساعدة فنيين من جنسيات أجنبية يعمدون إلى تذخيرها.

