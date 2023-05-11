3 شهداء و7 جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة جنوب غزة

انت الان تتابع خبر3 شهداء و7 جرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة جنوب غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرين، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ شقة سكنية في مدينة حمد في خانيونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين من بينهم قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب"ننعى الشهيد القائد المجاهد علي حسن غالي عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تمكنا من اغتيال "علي غالي" قائد القوة الصاروخية لحركة الجهاد في قطاع غزة خلال تواجده في مبنى بخانيونس، كما أسفر الهجوم عن مقتل عنصرين آخرين معه.-