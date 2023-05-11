انت الان تتابع خبر بولندا تثير غضب روسيا بـ خريطة واسم قديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعود بولندا لاستخدام اسمها التاريخي لمدينة كالينينغراد، المدينة الروسية والمنطقة الإدارية التي تقع على حدودها.

من الآن فصاعدا، سيتم تعريف المدينة على الخرائط البولندية باسم (كروليفيتسك)، بناء على توصية اللجنة الحكومية للأسماء الجغرافية في الخارج.

كان رد فعل الكرملين غاضبا، فقد وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخطوة البولندية بأنها "عملية تقترب من الجنون" وتتجاوز رهاب روسيا.

تنازلت ألمانيا عن المدينة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم كونيغسبرغ، إلى الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1946 تم تغيير اسمها إلى كالينينغراد، على اسم ميخائيل كالينين، أحد قادة الثورة البلشفية.

وتشير السلطات البولندية إلى أن كالينين كان أحد المسؤولين السوفييت الستة، الذين أمروا بإعدام أكثر من 21 ألف أسير حرب بولندي في كاتين وأماكن أخرى عام 1940.

وقالت بولندا إن الاسم الحالي مصطنع، ويفتقر إلى أي صلة بالمدينة أو المنطقة، لكن الاسم القديم جزء من التراث الثقافي لبولندا.

أججت الحرب في أوكرانيا المجاورة التوترات طويلة الأمد بين روسيا وبولندا، حليفة كييف التي تزود الجيش الأوكراني بالأسلحة وتضغط من أجل المزيد من الدعم الدولي لأوكرانيا.

في الآونة الأخيرة، كانت بولندا هدفا لتصريحات تحريضية من قبل السياسيين وبعض الشخصيات العامة في روسيا.