انت الان تتابع خبر رشقات صاروخية جديدة تنطلق من غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صباح الخميس، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية؛ ردا على العدوان المستمر ضد القطاع ضمن عملية أطلقت عليها "ثأر الأحرار".



وانطلقت صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات ما يسمى بـ "غلاف غزة " .



ومنذ ظهر أمس الأربعاء، أُطلقت فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية بينها "تل أبيب"؛ ردًا على العدوان ضد القطاع، والذي أسفر عن ارتقاء 25 شهيدًا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.