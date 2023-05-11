انت الان تتابع خبر السعودية: إحباط تهريب كمية كبتاجون قادمة من الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأجهزة الأمنية السعودية الخميس عن إحباط محاولة أكثر من 460 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية قطع غيار وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة مع الأردن.



وأوضحت أن المواد المخدرة كانت مخبأة في تجاويف “قطع الغيار” محمولة على إحدى الشاحنات، مؤكدة أنه تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 4 أشخاص، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.



وأكدت الداخلية السعودية مضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة السعودية.