انت الان تتابع خبر الاحتلال يزيد وتير العدوان على غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة عدوانه خلال الليلة الماضية، وذلك بقصفه العديد من منازل المواطنين وقيامه بجرائم اغتيال عديدة.

وأكد معروف في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن إحصائية وزارة الصحة بشأن اعداد الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال حتى اللحظة، تشير الى ارتقاء 25 شهيدا منهم 6 أطفال و4 نساء، و 2 من المسنين، وإصابة 76 مواطنا منهم 24 طفلا و13 امرأة و3 مسنين.

واضاف، ان عدوان الاحتلال استهدف المواقع والأراضي الزراعية والشوارع، وبعض البنى التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، مشيرا إلى أن 5 مبان تعرضت للهدم الكلي بما مجموعه 19 وحدة سكنية، وهدم 314 وحدة بشكل جزئي، منها 28 اصبحت غير صالحة للسكن و286 أصيبت بأضرار جزئية.

واشار معروف، الى أن قطاع الصيد توقف بالكامل نظرا لعدم قدرة الصيادين على دخول البحر جراء العدوان، ما أثر على أكثر من 3 آلاف صياد، إضافة لأضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرضت للقصف ومزارع الخضروات والدواجن.

كما اشار إلى جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بإغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة ومنع إدخال مختلف الاحتياجات الضرورية وفي مقدمتها الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.

وتابع، إن مخزون الوقود الموجود في محطة توليد الكهرباء شارف على النفاد، وبدأ العد التنازلي لإيقاف المحطة، مبينا انه في حال توقفت المحطة فستحل أزمة إنسانية على مختلف القطاعات سواء القطاع الصحي وعمل المستشفيات وقدرتها على التعامل والحالات الناتجة عن العدوان أو القطاع الخدماتي وايصال المياه والمعالجة والصرف الصحي، فضلا عن معاناة المواطنين بسبب ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء.

وطالب معروف خلال المؤتمر، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد لهذه الجريمة التي تمثل مصدرا جديدا يضاف للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.