انت الان تتابع خبر غزة .. الجهاد الإسلامي تنفي التوصل لاتفاق هدنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ما يتردد عن التوصل لاتفاق تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة استمرار الوساطات.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن مصر دعت الأمين العام للحركة زياد النخالة إلى القاهرة للتباحث في وقف إطلاق النار إلا أن الحركة ارتأت أن ترسل مسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، مبينة أن "الهندي سيستمع فقط للطرح المصري في قضية وقف إطلاق النار، ويؤكد للمصريين أن الشرط الأول لقبولهم وقف إطلاق النار هو وقف الاغتيالات".

هذا وذكرت وسائل إعلامية عبرية أن "الجهاد الإسلامي وضع 3 شروط، الأول هو إعادة جثمان الأسير خضر عدنان، ثانيا وقف سياسة الاغتيالات، والشرط الثالث هو إلغاء مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة الأسبوع القادم في القدس".

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين صهاينة تأكيدهما أن "محادثات وقف إطلاق النار مستمرة، لكن لا نتائج"، كاشفين أن "الاحتلال لم يوافق على تسليم جثمان خضر عدنان في إطار وقف إطلاق النار".