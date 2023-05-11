انت الان تتابع خبر شريف باكستان يتوعد مخربي حركة الإنصاف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب، بعد أن نشرت السلطات الباكستانية قوات أمنية، للحفاظ على النظام وتطبيق القانون في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد، بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وبحسب وكالة أنباء الباكستان الرسمية، حذر رئيس الوزراء الباكستاني في خطاب للأمة اليوم الخميس، "العناصر الإرهابية والمناهضة للدولة من أخذ القانون بأيديهم وإلا سيتم التعامل معهم بحزم".

وأكد شريف، أن سيادة القانون تعني مواجهة جميع القضايا قانونيا، لافتا إلى أن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة يرقى إلى مستوى الأعمال الإرهابية.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بدور الجيش والشرطة وقدرتهما على ضبط النفس خلال المظاهرات التي قام بها عناصر حركة الإنصاف التي يرأسها عمران خان.