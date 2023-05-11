انت الان تتابع خبر عائلة الصحافية المغتالة أبو عاقلة تبحث عن العدالة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مضي عام على اغتيال الإحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة, ما زالت عائلتها تبحث عن العدالة, والاقتصاص من الفاعلين.

وأعرب أنطون، شقيق الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس، عن أمل عائلته بتحقيق العدالة لها، بعد مرور عام على اغتيالها برصاص أحد قنّاة جيش الاحتلال.



ومَرَّ عام على اغتيال الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، وما يزال من ضغط على الزناد حرًّا دون محاكمة، فيما لا تزال عائلتها تأمل بتحقيق العدالة لها، بعد مرور عام على اغتيالها برصاص قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.



وتأتي الذكرى الأولى لاستشهاد شيرين أبو عاقلة، بالتزامن مع عدوان يشنّه جيش الاحتلال على قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.



ومنذ أيام تعجّ حسابات فلسطينية كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما حسابات صحافيين، بصور ومقاطع مصورة للشهيدة شيرين، مراسلة قناة "الجزيرة".

وأعرب أنطون، شقيق الصحافية الشهيدة، شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس، عن أمل عائلته بتحقيق العدالة لها، بعد مرور عام على اغتيالها برصاص أحد قنّاة جيش الاحتلال.



وقال أنطون: "مرت سنة صعبة على العائلة، لقد فقدنا شيرين، فقدنا أما وأختا وعمة، لقد تركت فراغا كبيرا في العائلة، ومهما حاولنا أن نعزي بعضنا البعض وأن نواسي أنفسنا، إلا أن الأمر صعب".



وأضاف: "ولكن الحمد لله فإن وقفة الشعب الفلسطيني ووقفة الشعوب العربية ووقفة الشارع الدولي معنا، كان له الأثر الكبير في مواساتنا"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عنه.



وفي 11 أيار/ مايو الماضي، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما)، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، شمالي الضفة.



وبعد أن ادعت سلطات الاحتلال أن شيرين قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين، فإنها لم تستبعد استشهادها برصاص قواتها إلى أن قالت إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن يكون أحد جنود جيش الاحتلال، قد أطلق النار عليها، ولكن بالخطأ، على حدّ المزاعم الإسرائيلية.