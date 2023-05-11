انت الان تتابع خبر وزراء خارجية يطالبون الإحتلال بوقف عدوانه على غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسفر اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، الخميس، عن اتفاق بضرورة توقف العدوان الإسرائيلي على غزة, ومحيطها.

في إطار مجموعة ميونيخ للتشاور حول التدابير اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم.



وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من تصاعد أعمال العنف وتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات في غزة ومحيطها، والتي أوقعت ضحايا في صفوف المدنيين، بينهم نساء وأطفال.



ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإطلاق صواريخ عشوائية ضد إسرائيل، كما أكد الوزراء على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني.



أثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن على الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار.



إن هذا الواقع المؤسف يؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتجنب تفجر الأوضاع وإيجاد أفق سياسي.



ندعو للحفاظ على الوضع القائم فى المقدسات في مدينة القدس. وفي هذا الصدد، نشير إلى أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن في . كما نعبر عن قلقنا البالغ حيال التصعيد المتنامي ضد المسيحيين والمسلمين في القدس. القدس.



إن الأحداث الأخيرة تؤكد الحاجة إلى العودة إلى عملية سياسية ذات مصداقية تُفضى إلى سلام شامل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولاً إلى حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافياً وذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ ، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.



سنستمر بالعمل مع جميع الأطراف لإيجاد آفاق واقعية لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية. ونؤكد على أن تحقيق سلام عادل ودائم هو هدف استراتيجي يصب في مصلحة الأطراف كافة وهو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.