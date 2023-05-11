انت الان تتابع خبر جيش الإحتلال: مئات صواريخ للمقاومة دكّت المستوطنات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الإحتلال بأن 620 صاروخا من أصل 800 للمقاومة الفلسطينية دكّت المستوطنات.

وأضاف, الخميس، أن منطقة تل ابيب تشهد قصفًا صاروخيًا مكثفًا، بصواريخ الفصائل الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزة.



وقال: 620 صاروخا اجتازت الحدود من قطاع غزة من أصل 803 صواريخ.



وفيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حريق في سديروت جراء إطلاق صواريخ من غزة، بينما دعت شرطة الاحتلال جميع المستوطنين البقاء قرب المناطق المحمية وتجنب التجمهر في مناطق إسقاط الصواريخ.



وقال الإعلام العبري، إن الكثير من المستوطنات تشهد قصفًا عنيفًا مثل سديروت وعسقلان ومستوطنات أخرى في غلاف غزة.



وعلى الجانب الآخر، أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بيانًا صحفيًا مساء الخميس، توجه فيه تحية الصمود والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني المرابط.



وقال البيان، "توجه الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تحية الصمود والكرامة لأبناء شعبنا المرابط وتثمن صبرهم وجهادهم، وإننا إذ ننعى في اليوم الثالث من عملية "ثأر الأحرار" بكل فخرٍ واعتزازٍ شهداء شعبنا البطل، وعلى رأسهم الشهيدين القائدين في سرايا القدس : علي غالي وأحمد أبو دقة اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية، لنؤكد بأننا على عهد الشهداء، ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر، ونقول للعدو الجبان بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه"