انت الان تتابع خبر الأونروا: التصعيد في غزة يفاقم قساوة الوضع الإنساني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن الخسائر في الأرواح بين المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال في قطاع غزة، هي مأساة حقيقية.

وأشارت الأونروا في بيان الليلة، أنها تتحقق حالياً من عدد اللاجئين الفلسطينيين في غزة بين القتلى والجرحى.

وأضافت، لقد تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما واصلت الفصائل المسلحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتواصل الأونروا الاستجابة لاحتياجات الناس فيما تستمر بتقديم الخدمات الأساسية بما فيها توزيع الأغذية، وخدمات الصحة والصرف الصحي ، ونقل النفايات الصلبة وتشغيل آبار المياه . هذا وقد ُأجبرت كافة مدارس الأونروا على الإغلاق.

وأكدت، أن التصعيد الحالي يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني القاسي بالفعل على لاجئي فلسطين في قطاع غزة، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال.

ودعت الأونروا جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين في كل الأوقات، كما أكدت دعمها لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى يحصل المدنيون ، بمن فيهم لاجئو فلسطين في قطاع غزة ، على بعض الراحة والسلامة .