انت الان تتابع خبر المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي يشارك ببطولة إيطاليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبدأ المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبي مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية لألعاب القوى "الجائزة الكبرى غد الجمعة مع انطلاقتها الرسمية، بمشاركة 496 رياضياً ورياضية يمثلون 65 دولة حول العالم.

وبحسب رئيس الوفد المشارك سليمان الروسان، فإن اللجنة المنظمة، انشغلت خلال اليومين الماضيين بتصنيف اللاعبين المشاركين في البطولة والتي تحتضنها مدينة جيسولو الإيطالية.

وأضاف الروسان، انه تابع مع الإداري جاسر نويران بالإضافة إلى المدربين محمد الحراسيس وناصر الخواجا الاجتماع الفني الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مساء اليوم الخميس.

وبين الروسان أن المشاركة الأردنية غدا الجمعة ستكون من خلال اللاعبين أنس عنانزة ونبيل مقابلة ونفين البيك بينما سيلعب أبي أسعد خلال منافسات السبت.