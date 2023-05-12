انت الان تتابع خبر وفاة ملاكم فلبيني بضربة قاضية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بسبب نزيف في المخ خلال جولته في الحلبة, توفي الملاكم الفلبيني كينيث إيغانو (22 عاماً)، بعد انهياره في الحلبة، على الرغم من محاولة أسطورة الملاكمة العالمية ماني باكياو اليائسة للمساعدة.

وعانى إيغانو من نزيف في المخ، نتيجة إصابات لحقت به خلال نزال جمعه مع جيسون فاكولارين، الأسبوع الماضي، في أحدث سلسلة Blow by Blow، التي يديرها بطل العالم السابق باكياو (44 عاماً)، وهو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي فاز بألقاب في ثماني فئات وزن مختلفة.



ونجح إيغانو في هزيمة مواطنه فاكولارين، بإجماع من الحكام، لكنه فقد الوعي في الحلبة، حيث حرص باكياو على تقديم المساعدة له على الفور، ثم نقل إلى المستشفى، وبعد أربعة أيام تم الإعلان عن وفاته من قبل المجلس الفلبيني للألعاب والترفيه، حسب ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.



وقال باكياو: "لا يوجد شيء أغلى من حياة الإنسان. الملاكمة حقاً رياضة خطرة ولا يستحق الملاكمون سوى الاحترام وهم يضعون حياتهم على المحك".



وحقق إيغانو في مسيرته الاحترافية سبعة انتصارات (ثلاثة منها بالضربة القاضية)، وتعرض لهزيمة واحدة.