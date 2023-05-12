30 شهيداً و 100 إصابة بالعدوان المتواصل على غزة

انت الان تتابع خبر30 شهيداً و 100 إصابة بالعدوان المتواصل على غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة، إن عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث توالياً على قطاع غزة، ارتفع إلى 30 ونحو 100 إصابة.

وأعلنت الوزارة في إحصائية لها، أن 30 مواطناً ارتقوا شهداء بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

وأوضحت أن 93 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 32 طفلاً و17 سيدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وكان مواطن استشهد مساء الخميس، في قصف مجموعة من المواطنين قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.