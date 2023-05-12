انت الان تتابع خبر دوي صافرات إنذار في محيط مدينة القدس المحتلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دوّت صافرات الإنذار في محيط مدينة القدس المحتلة، ومستوطنات بيت شيمش وكفار عصوين بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر صحفية أن دوّي انفجار سمع في مدينة بيت لحم، دون أن يتأكد بعد ماهيّة الإنفجار.



ولأول مرة منذ بدء العدوان على غزة منذ 4 أيام، تطلق صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر الإحتلال، إن صاروخا سقط بالقرب من مستوطنة "بيت عين"، ضمن تجمع مستوطنات غوش عتسيون جنوب بيت لحم، دون أن يتسبب بإصابات.

وأضافت المصادر، أن منظومة الدفاع "مقلاع داوود" قد تصدت لأحد الصواريخ بينما تصدت منظومة "القبة الحديدية، لصاروخ ثان، أطلقت باتجاه مدينة القدس ومحيطها.

وأعلنت بلدية "بيت شيمش"، عن فتح الملاجئ العامة بعد أن أصبحت هدفا لصواريخ المقاومة.

وأظهرت تسجيلات مختلفة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الهلع الشديد تنتاب المستوطنين في القدس ومحيط بيت لحم، وقد أظهرت الفيديوهات أعدادا كبيرة من المستوطنين يهرعون من الحافلات والسيارات بانجاه الملاجيء، فيما آخرون تركوا سياراتهم وافترشو الأرض في مشهد يعكس حالة الهلع التي انتابتهم، بعد سماع دوي صفارات الإنذار للمرة الأولى في هذه الجولة من المواجهة.

ولأول مرة منذ بدء العدوان على غزة منذ 4 أيام، تطلق صافرات الإنذار في القدس ومحيطها.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف أهدافا للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بعد أن أطلقت الصواريخ لأول مرة باتجاه القدس ومحيطها.