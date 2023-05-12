انت الان تتابع خبر تل أبيب تعتذر عن مقتل شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد مرور عام على الواقعة، قدم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتذاره عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها برصاصة في الرأس خلال تغطية ميدانية بمخيم جنين بالضفة الغربية.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن هذه هي المرة الأولى التي يعتذر فيها الجيش الإسرائيلي عن مقتل المراسلة الفلسطينية الأميركية.



وقدم الاعتذار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، في مقابلة عبر برنامج "Connect the World" الذي تقدمه إليني جيوكوس على قناة "سي إن إن".



وذكر هاغاري في معرض تقديم اعتذاره: "أعتقد أنها فرصة سانحة لي لأقول هنا إننا آسفون للغاية لوفاة شيرين أبو عاقلة".



وتابعت: "لقد كانت (شيرين) معروفة جدًا، ونحن في إسرائيل نقدر ديمقراطيتنا التي نعطي من خلالها قيمة عالية للصحافة، لاسيما الصحافة الحرة.. نريد للصحفيين أن يشعروا بالأمان في إسرائيل، خاصة في زمن الحرب، حتى لو انتقدونا".



وفي نوفمبر الماضي، رفضت إسرائيل خضوع جنودها للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، بعد فتحه التحقيق في الواقعة.



وقُتِلت أبو عاقلة، التي كانت تعمل لدى قناة "الجزيرة" القطريّة منذ 25 عاما، في 11 مايو 2022، وأعلن النائب العام الفلسطيني، عقب تحقيق أجرته النيابة العامّة الفلسطينيّة، أنّ الرصاصة التي أودت بشيرين أُطلِقت من سلاح للجيش الإسرائيلي.



وحسب نتائج التحقيق الفلسطيني، فإنّ أبو عاقلة قُتِلت برصاصة عيار 5,56 ملم أُطلِقت من سلاح من نوع "روجر ميني 14".





