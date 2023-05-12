انت الان تتابع خبر أبرز بنود أول اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أسفرت جهود الوساطة الدولية بين الأطراف المتنازعة في السودان، عن توقيع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقا أوليا في جدة، المملكة العربية السعودية.



ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن التوقيع على الاتفاق المبدئي الأولي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة يشكل خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى