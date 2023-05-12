انت الان تتابع خبر مسؤول روسي: هكذا سينتهي الرئيس الأوكراني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، هجوما عنيفا على الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي معتبا انه سينتهي بمثل ما انتهى إليه من قبله أدولف هتلر.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "هذا الرجل تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن هذا ليس بيديه. ولا أحد يعرف من سيموت وكيف، وحده الرب يعرف. لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للاندثار وبيديه، باختيار الانتحار. مثلما فعل هتلر بعد ابتلاع سم الكلب، أو ربما كما في رواية أخرى أطلق النار على نفسه".