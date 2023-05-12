انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد الشهداء الأطفال والنساء بعدوان الاحتلال على غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 31 مواطنا استشهدوا منهم (6 اطفال و 3 سيدات ) في العدوان الذي يشنّه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة .



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينة أن 106 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة.



شنت طائرات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة سلسلة غارات جوية عنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية ومواقع للمقاومة في مناطق عدة بقطاع غزة.



كما، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الفاخورة شمالي قطاع غزة ومنزلا آخر في رفح جنوب القطاع، ومنزلا آخر في منطقة المغراقة وسط القطاع.



وأصيبت طفلة من رفح بشظية مقذوقات القبة الحديدية، فيما أصيب مواطنان جراء قصف منطقة الصالحين في جباليا شمالي القطاع.



وشيعت الجماهير الفلسطينية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الشهيد محمد سليمان خليل دادر (32) عام والشهيد حسين يوسف عبدالله دلول (23) عام اللذين ارتقيا خلال استهدافهم من قبل قوات الاحتلال شرق مدينة غزة، أثناء قيامهم بواجبهم الجهادي خلال معركة ثأر الأحرار.