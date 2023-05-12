انت الان تتابع خبر الاحتلال يبلغ مصر تعليق محادثات وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السلطات المصرية، بتعليق مباحثات وقف العدوان على قطاع غزة، بعد سقوط صواريخ في القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يؤاف غالانت قررا وقف مفاوضات وقف إطلاق النار، ومواصلة الهجمات في قطاع غزة.

وقالت قناة كان العبرية؛ إن الشخص الذي نقل الرسالة إلى رؤساء المخابرات المصرية حول تعليق محادثات الوساطة لوقف إطلاق النار عبر مكالمة هاتفية، هو منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق اللواء غسان عليان.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية لأول مرة اليوم الجمعة، رشقة صاروخية تجاه مدينة القدس المحتلة ومحيطها.