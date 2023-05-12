3 شهداء إثر استهداف الاحتلال لشقة سكنية غرب غزة

انت الان تتابع خبر3 شهداء إثر استهداف الاحتلال لشقة سكنية غرب غزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتُشلت جثث ثلاثة شهداء جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لشقة سكنية في حي النصر وسط مدينة غزة، مساء الجمعة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 34 شهيدًا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية،الجمعة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع وصلت إلى 34 شهيدا.

وبحسب وزارة الصحة فإن من بين الشهداء 6 أطفال و3 سيدات، كما أصيب 93 فلسطينيا منهم 32 طفلا و17 سيدة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن “عمق العدو الإسرائيلي سيتلقى مزيدًا من الضربات ردًا على استهداف وتدمير البيوت السكنية”.