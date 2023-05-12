انت الان تتابع خبر أردوغان لـ أوغلو : اخجلْ ممّا تقوله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منافسه في الانتخابات الرئاسية كمال قلجدار أوغلو إلى الشعور بالخجل بسبب مزاعمه بأن روسيا تتدخل في الانتخابات التركية.

وبحسب ما افادت وكالة روسيا اليوم الاخبارية فقد قال أردوغان لأوغلو : اخجلْ ممّا تقوله.

وكان مرشح المعارضة كمال قلجدار أوغلو قد حث روسيا في وقت سابق على ما أسماه "عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية"، وهو ما رد عليه المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بتذكير قلجدار أوغلو بقصة الأمريكيين حينما ظلوا يقولون لفترة طويلة إن روسيا "تدخلت في انتخاب الرئيس الأمريكي" ليتضح بعد إنفاق عشرات الملايين من الدولارات على التحقيق أنه لم يكن هناك أي تدخل.

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا "لا تتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية للبلدان الأخرى"، مؤكدا على أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا، وأشار إلى أن أنقرة "تتخذ موقفا مسؤولا بشأن عدد من القضايا الإقليمية والعالمية".