انت الان تتابع خبر حماس تهدد الاحتلال بالدخول للمعركة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مصدر دبلوماسي كبير، مساء اليوم الجمعة، إن حركة "حماس"، أبلغت القاهرة بنقل رسالة إلى الاحتلال الاسرائيلي بشأن التصعيد في غزة.

وبحسب المصدر فإن الرسالة تنص على أنه في حال استمر العدوان على قطاع غزة حتى يوم غد السبت، فإن الحركة لن تبقى صامتة وستدخل الجولة الحالية.

وتقول مصادر إعلامية إن المفاوضات في مصر متعثرة، وأن الاحتلال يرفض الانصياع لشروط المقاومة الفلسطينية.

وهذه أول رسالة تهدد فيها حركة حماس، بالدخول للجولة الحالية.