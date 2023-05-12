انت الان تتابع خبر الاحتلال يغتال قائدا عسكريا جديدا للجهاد بغزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال ، الجمعة، اغتيال قائد عسكري كبير في حركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك (الأمن العام) تم اغتيال مسؤول ملف العمليات في تنظيم الجهاد الإسلامي إياد الحسني".

وأضاف أن "الحسني تولى منصب خليل البهتيني في إدارة القتال في قطاع غزة، حيث إنّ الأخير قُتل فجر الثلاثاء أثناء انطلاق العملية العسكرية".

وتابع: "الحسني كان شخصية مهمة في إدارة القتال واتخاذ القرارات في حركة الجهاد".

وزعم الجيش أن الحسني كان مسؤولا عن التواصل مع قيادة الجهاد وإدارة الاتصال مع جميع تشكيلات التنظيم في القطاع، كما كان ضالعا في جميع القرارات المتعلقة بإطلاق الصواريخ والرشقات الصاروخية التي نفذها التنظيم ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة بالقطاع في بيان، إن "فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب 5 آخرون بقصف إسرائيلي لشقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة".

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن حركة "الجهاد الإسلامي".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلية هجمات على غزة أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا بينهم 5 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف التصعيد الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا بعد باتجاه التهدئة.