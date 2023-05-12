انت الان تتابع خبر. من هو إياد الحسني الذي اغتاله الاحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"عضو مجلسها العسكري ومسؤول وحدة العمليات فيها إياد الحسني.

انضم إياد الحسني إلى حركة الجهاد الإسلامي مع بدايات تأسيسها في ثمانينات القرن الماضي.

والحسني من أبرز قادة سرايا القدس والمطلوبين للاحتلال الاسرائيلي منذ أكثر من 26 عامًا وهو ممن أشرفوا على عمليات استشهادية إبان العمليات الاستشهادية داخل الاحتلال إبان الجناح العسكري للجهاد الإسلامي الأقدم "قسم" وهو مسؤول عن سلسلة عمليات أخرى في الانتفاضة الثانية.

ومن أبرز العمليات التي أشرف عليها عملية بيت ليد التي كان ضالعًا فيها عام 1995 وأسفرت عن مقتل 22 إسرائيليا.

يشغل الحسني مسؤولية وحدة العمليات في السرايا من سنوات.

لعب دورا مهما في التصدي لاعتداءات الاحتلال في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على الكيان خلال السنوات الماضية.

اغتاله الاحتلال مع مواطن آخر باستهداف شقة سكنية بحي النصر في مدينة غزة اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من مايو/ أيار. صفا