انت الان تتابع خبر الاستمرار بتعطيل المدارس في غزة لليوم الخامس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن استئناف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ورياض الأطفال في محافظات غزة، اعتباراً من صباح يوم الاثنين.

وقالت الوزارة ستقوم فرق الوزارة والمديريات يوم غدٍ الأحد وبالتنسيق مع الجهات المختصة بفحص المباني المدرسية للتأكد من سلامتها وجهوزيتها لاستقبال الطلبة.

من جهته، أعلن رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فريد أبو عاذرة، أنه سيستمر التعليم عن بعد ليوم غد الأحد في كل الأحوال لمدارس الوكالة، وسيتم الإعلان عن التحديثات في حينه.

وكانت وزارة التربية والتعليم بغزة قررت، الأربعاء, تمديد حالة تعليق الدوام لكافة المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال وتأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة المهنية

وأشارت الوزارة لاستمرار الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وفي وقتٍ سابق، قررت وكالة الأونروا إغلاق المدارس ومراكز التدريب حتى إشعار آخر، وتعليق حركة الموظفين حتى وضوح الوضع الأمني في قطاع غزة.

جدير بالذكر أنّ حالة من الترقب تسود قطاع غزة في أعقاب عدوان الاحتلال المستمر الذي أسفر 15 شهيدًا، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات، إصابة 22 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات"، فيما ما يزال عدد من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.