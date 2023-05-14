انت الان تتابع خبر تركيا: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انطلقت في تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة 8 صباح اليوم، ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.



وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.



وسيدلي 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.(بترا)