انت الان تتابع خبر مشاركات رفيعة المستوى في انتخابات تركيا .. والجميع ينتظر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدلى الرئيس التركي السابق عبد الله غل وعقيلته خير النساء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مدرسة "الشهيد إسماعيل كفال الابتدائية" في حي بيكوز تشوبوكلو بمدينة إسطنبول.



وقال غل في تصريح صحفي عقب التصويت إن "أهم لحظة في الديمقراطيات هي عندما يتم تطبيق إرادة الشعب".



وأضاف أن "تركيا في كل فترة ترجع للشعب حين يلزم ذلك".



ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح "تحالف الجمهور" في انتخابات الرئاسة، إلى العاصمة أنقرة، قادما من مدينة إسطنبول التي أدلى بصوته فيها.



وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن طائرة أردوغان حطت الساعة 3:15 بعد الظهر (12:15 بتوقيت غرينتش) في مطار أسن بوغا الدولي في أنقرة، ثم انتقل إلى المجمع الرئاسي.



وفي وقت سابق، أدلى أردوغان مع عقيلته أمينة بصوتيهما في مركز اقتراع بحي أوسكودار في إسطنبول.



ووفرت خدمات الإسعاف والطوارئ في تركيا سيارات لنقل عدد من المرضى والمسنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم إلى مراكز الاقتراع.



ومن بين المستفيدين من هذه الخدمة سيدة تبلغ من العمر 91 عاما، تم نقلها من حي قاضي كوي في إسطنبول، ورجل مسن يبلغ من العمر 87 عاما في مدينة إسكي شهير وسط تركيا، وقد تم نقله إلى مركز الاقتراع على سرير متنقل.

وأدلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي, في وقت سابق, بصوته في الانتخابات التركية في مدرسة "أنيت تبه" بالعاصمة أنقرة.

وعقب إدلائه بصوته، قال بهجلي للصحفيين "قمنا بواجبنا في التصويت. أتمنى الخير للشعب والبلاد في هذه الانتخابات ولجميع الأحزاب".

وحزب الحركة القومية شريك لحزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار "تحالف الجمهور".

وأدلى المرشح الرئاسي لتحالف "الأجداد" سنان أوغان بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وأدلى أوغان بصوته في مدرسة ثانوية بمنطقة تشانقايا في العاصمة أنقرة، مع عقيلته غوكتشن أوغان.

وفي تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته، دعا أوغان جميع المواطنين الذين يحق لهم التصويت للاقتراع، وأبدى تمنياته بأن تمضي العملية الانتخابية بهدوء وفي أجواء عيد، وفق تعبيره.

ويتنافس أوغان مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على منصب الرئاسة في انتخابات اليوم.

وقال مرشح المعارضة التركية في انتخابات الرئاسة كمال كيلجدار أوغلو بعدما أدلى بصوته اليوم الأحد إن بلاده "اشتاقت إلى الديمقراطية".

وتوجه كليجدار أوغلو برفقة زوجته إلى مدرسة الأرجنتين في العاصمة أنقرة للإدلاء بصوتيهما.

وقال كليجدار أوغلو المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات اليوم "اشتقنا جميعا إلى الديمقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا بعضا"

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد.

وتوجه أردوغان رفقة عقيلته أمينة من منزله الكائن بمنطقة أوسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للإدلاء بصوتيهما.

وقال أردوغان -في تصريح مقتضب عقب الإدلاء بصوته- إن المشاركة في الانتخابات تظهر "قوة الديمقراطية" في تركيا.

وأضاف الرئيس التركي أن عمليات التصويت في المناطق المنكوبة بالزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/شباط الماضي، تجري بشكل طبيعي ودون مشاكل