انت الان تتابع خبر إنتخابات تركيا.. إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن عملية التصويت تمت بما يليق بالديمقراطية التركية، وذلك عقب الإنتهاء من التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية.
حماية الأمة التركية
وشدد الرئيس التركي في تغريدة عبر ” تويتر” قائلا:” علينا الاستمرار في حماية الأمة التركية، مؤكدا على إن الوقت حان للتشبث بصناديق الاقتراع وحماية إرادة الشعب حتى النهاية”.
فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بتركيا
و بدأت مراكز الاقتراع قبل قليل، فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية بتركيا، مع القيام بغلق صناديق الاقتراع في عموم تركيا بدون تسجيل حوادث، إضافة إلى منع الحديث عن أي نتائج للانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل الساعة الـ 9 مساءا، وذلك وفقا لوسائل إعلام تركية.
تشديد الإجراءات الأمنية أمام حزب العدالة والتنمية
وفي السياق تم تشديد الإجراءات الأمنية أمام حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في أنقرة، وطوقت الشرطة وضباط الجيش مقر الجزب، بحسب وكالات أنباء روسية حكومية.