انت الان تتابع خبر إنتخابات تركيا.. إعلان عاجل من أردوغان بعد بدء فرز الأصوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن عملية التصويت تمت بما يليق بالديمقراطية التركية، وذلك عقب الإنتهاء من التصويت وبدء فرز الأصوات في الانتخابات التركية.

حماية الأمة التركية

وشدد الرئيس التركي في تغريدة عبر ” تويتر” قائلا:” علينا الاستمرار في حماية الأمة التركية، مؤكدا على إن الوقت حان للتشبث بصناديق الاقتراع وحماية إرادة الشعب حتى النهاية”.

فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بتركيا