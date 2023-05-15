انت الان تتابع خبر موعد إعلان نتيجة الانتخابات التركية.. معركة قوية بين المنافسين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثير من الشعب التركي موعد إعلان نتيجة الإنتخابات التركية، التي انتهت منذ قليل، و سيتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل الساعة 23:59، وفقا لما أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات التركية

وحدد موعد إعلان نتيجة الانتخابات التركية، بشكل رسمي في الاعلام يوم 19 مايو الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع في تمام الساعة 17:00، بحسب المصادر الصحفية.

إغلاق صناديق الاقتراع