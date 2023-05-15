انت الان تتابع خبر سقوط طائرة استطلاع صهيونية في طولكرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال، أن طائرة استطلاع مسيرة، سقطت،الإثنين، خلال حملة اعتقالات إسرائيلية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، وفقا لوسائل إعلام عبرية: إن "الطائرة المسيرة من نوع راكب السماء"، زاعما أن "لا خوف من تسرب للمعلومات".

وتعد طائرة "سكاي لارك" من أفضل آليات التجسس الإسرائيلية المعروفة، والتي جاءت من صناعة الشركة "ألبيت للنظم"، والتي تكلف 50 ألف دولار للقطعة الواحدة،.

وتعتبر الطائرة الصغيرة، التي صدرت منها نسختان، خفيفة، ويتراوح وزن النسخة الأولى منها ما بين سبعة وثمانية كيلوغرامات، ويمكنها حمل حمولة تصل إلى 1.2 كيلوغرامًا، بطول متر ونصف وعرض ثلاثة أمتار.

أما النسخة الثانية، فبإمكانها حمل ما مجموعه تسعة كيلوغرامات، ويبلغ وزنها ما يقارب 65 كيلوغراما، بطول ستة أمتار ونصف.

وتمتاز طائرة "راكب السماء" بنسختيها، بعدم إصدارها صوتا خلال تحليقها، فمحركها هادئ لا يسمع من مسافة أبعد من عشرة أمتار، وفق إعلام الاحتلال.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أعلن جيش الاحتلال عن سقوط عدة طائرات مسيرة من ذات الطراز في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة والحدود اللبنانية.