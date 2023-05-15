انت الان تتابع خبر انتخابات تركيا المقبلة في أيار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا الاثنين أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو أيار، إذ لا يمكن لأي منهما الوصول إلى نسبة 50 % اللازمة للفوز من الجولة الأولى.

وأضاف رئيس اللجنة أحمد ينر في تصريحات للصحفيين أنه مع بقاء حوالي 35 ألف صوت لم تُفرز بعد، حصل أردوغان على 49.51 %من الأصوات وحصل منافسه كليتشدار أوغلو على 44.88 %.

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين بـ"الإقبال الكبير جداً" على الانتخابات في تركيا، معتبرين أنّه "انتصار" للديموقراطية.

وقالت فون در لايين في مؤتمر صحافي إلى جانب شارل ميشال، إنّ "نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات هي أخبار جيدة حقاً... إنها إشارة واضحة إلى أنّ الشعب التركي ملتزم ممارسة حقوقه الديموقراطية".