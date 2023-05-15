انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تغلق مكتبها بموسكو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فرعها الأوروبي قرر إغلاق مكتب متخصص تابع لها في موسكو ونقل مهامه إلى الدنمارك.

ووفقاً لـ (فرانس برس)، تأتي الخطوة التي جرى البتّ فيها خلال جلسة افتراضية عقدت، الاثنين، في أعقاب دعوات من أعضاء العام الماضي لإغلاق المكتب على خلفية الحرب الأوكرانية، وبعد أن وافقت غالبية الدول الأعضاء على القرار، ما يعني إغلاق "مكتب الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها" التابع للمنظمة في موسكو، على أن تنقل مهامه إلى المكتب الإقليمي في الدنمارك "في موعد لا يتجاوز الأول من كانون الثاني 2024.