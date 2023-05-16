انت الان تتابع خبر المكسيك: 6 قتلى بإطلاق نار خلال مباراة عائلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتل ستّة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلّحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزّه بولاية هيدالغو وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

ونقلت واشنطن بوست، عن مكتب المدّعي العام، إنّ إطلاق النار وقع مساء الاثنين، في حيّ سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا، مضيفا أنّ هجوماً مسلحاً استهدف ملعب كرة القدم، حيث كانت تجري مباراة رياضية عائلية وأوقع الهجوم ستّة قتلى، بينهم ثلاثة أطفال، وجريحان.

وفتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات الهجوم ودوافعه.

وتنشط عصابات إجرامية عديدة في ولاية هيدالغو التي تبعد أقلّ من مئة كيلومتر من العاصمة مكسيكو.