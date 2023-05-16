انت الان تتابع خبر روسيا تدك أوكرانيا .. فجرا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر صباح الثلاثاء بوقوع سلسلة هجمات جوية روسية على العاصمة كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا، وبأن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهذه الهجمات.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في منشور على تليغرام- إن الدفاعات الجوية تتصدى للهجوم، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

كما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو -على قناته على تليغرام- بوقوع انفجارات في كييف، مضيفا أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة، كما أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع رصد أجسام طائرة في سماء المدينة، وتصدت الدفاعات الجوية لها.

ووثقت كاميرا الجزيرة صور الأجسام الطائرة والانفجارات التي وقعت في أجواء المدينة، في وقت تعيش فيه العاصمة وكافة المناطق الأوكرانية حالة تأهب جوي.

كما أعلنت الإدارة العسكرية سقوط حطام عدد من الصواريخ في 4 أحياء مختلفة من العاصمة كييف، وطالبت السكان باتخاذ إجراءات السلامة والبقاء في الملاجئ