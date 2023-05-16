انت الان تتابع خبر الصهاينة يستولون على مركبات فلسطينيين في الخليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ والعشرات بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل بحجة البحث عن مطلوبين.

وعلى صعيد آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، على ثلاث مركبات فلسطينية وفتشت عدة منازل بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، في بيان، إن قوات الاحتلال داهمت قريه الزويدين في باديه يطا جنوب الخليل واستولت على ثلاث مركبات، وفتشت عدة منازل في المدينة وعاثت بمحتوياتها خرابا، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية في بلدات ومداخل المدينة.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عشرين فلسطينيا.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان، باعتقال 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.